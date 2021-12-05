Roma'nın suikastçısı Hakan Çalhanoğlu! ''Restorana giderken bile...''

Star.com.tr 5 Aralık 2021 Pazar 11:10 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 11:10

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Serie A'nın 16. haftasında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'ya konuk oldu. Roma - Inter maçından konuk takım 3-0 galip ayrılırken, Hakan Çalhanoğlu 1 gol, 1 asistle maça damgasını vurdu.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN KORNERDEN GOL, DZEKO'YA ASİST

Inter'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 24. dakikada Edin Dzeko ve 39. dakikada Denzel Dumfries attı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Çalhanoğlu, kornerden direkt attığı golün yanı sıra Dzeko'nün golüne de asist yaptı. Milli futbolcu 83. dakikada yerini Stefano Sensi'ye bıraktı.

EN YÜKSEK NOT ÇALHANOĞLU'NA

Roma - Inter maçı sonrası İtalyan basını Hakan Çalhanoğlu'na övgüler yağdırırken, müsabakanın en yüksek notu da kendisine verildi: (7,5). İşte İtalyan basınının Milli futbolcu hakkındaki yorumları...

"ZEHİRLİ MERMİ İLE KİLİDİ AÇTI"

Tuttomercatoweb: "Rui Patricio'nun hatası ve ceza sahasındaki karambol işini kolaylaştırsa da kornerden Roma kalesine gönderdiği zehirli mermi ile kilidi açtı. Dzeko'ya yaptığı asistle ücretsiz ders kitabını sonlandırdı!"

"INTER ORKESTRASINI ÇAHLANOĞLU YÖNETTİ"

La Gazzetta dello Sport: "Çalhanoğlu Inter orkestrasını yönetiyor. Roma düştü, Inter ise lider Milan'a yapıştı"

"LİYAKAT SAHİBİ TÜRK OYUNCU"

Sport Mediaset: "Liyakat sahibi Türk oyun kurucu tarafından yapılan bir başka canavarca test. Kornerden direkt attığı golle ve Dzeko'ya yaptığı asistle maçı kopardı. Son 6 maçta 4 golü var."

"RESTORANA GİDERKEN BİLE GOL VE ASİST YAPIYOR"

Calcio Mercato: "Restorana gitmek için evden çıkarken bile gol ve asist yapan Türk oyuncu için altın çağ devam ediyor. Kimse fark etmeden anı vurgulamak için köşe vuruşundan gol attı."

"ROMA'NIN SUİKASTÇİSİ"

Corriere della Sera: "Eski "Şeytan" (Hakan Çalhanoğlu'nun eski takımı Milan'ın lakabı) Inter'i cennete itti. Massimo Palanca'yı (Kornerden gol atma becerisiyle tanınan eski İtalyan forvet) modern bir şekilde yeniden yorumladı ve kornerden gol attı. Bir de asist yaparak Roma'nın suikastçısı oldu."