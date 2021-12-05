Roma'nın suikastçısı Hakan Çalhanoğlu! ''Restorana giderken bile...''

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Serie A'nın 16. haftasında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'ya konuk oldu. Roma - Inter maçından konuk takım 3-0 galip ayrılırken, Hakan Çalhanoğlu 1 gol, 1 asistle maça damgasını vurdu.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 24. dakikada Edin Dzeko ve 39. dakikada Denzel Dumfries attı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Çalhanoğlu, kornerden direkt attığı golün yanı sıra Dzeko'nün golüne de asist yaptı. Milli futbolcu 83. dakikada yerini Stefano Sensi'ye bıraktı.
Roma - Inter maçı sonrası İtalyan basını Hakan Çalhanoğlu'na övgüler yağdırırken, müsabakanın en yüksek notu da kendisine verildi: (7,5). İşte İtalyan basınının Milli futbolcu hakkındaki yorumları...
Tuttomercatoweb: "Rui Patricio'nun hatası ve ceza sahasındaki karambol işini kolaylaştırsa da kornerden Roma kalesine gönderdiği zehirli mermi ile kilidi açtı. Dzeko'ya yaptığı asistle ücretsiz ders kitabını sonlandırdı!"
La Gazzetta dello Sport: "Çalhanoğlu Inter orkestrasını yönetiyor. Roma düştü, Inter ise lider Milan'a yapıştı"
Sport Mediaset: "Liyakat sahibi Türk oyun kurucu tarafından yapılan bir başka canavarca test. Kornerden direkt attığı golle ve Dzeko'ya yaptığı asistle maçı kopardı. Son 6 maçta 4 golü var."
Calcio Mercato: "Restorana gitmek için evden çıkarken bile gol ve asist yapan Türk oyuncu için altın çağ devam ediyor. Kimse fark etmeden anı vurgulamak için köşe vuruşundan gol attı."
Corriere della Sera: "Eski "Şeytan" (Hakan Çalhanoğlu'nun eski takımı Milan'ın lakabı) Inter'i cennete itti. Massimo Palanca'yı (Kornerden gol atma becerisiyle tanınan eski İtalyan forvet) modern bir şekilde yeniden yorumladı ve kornerden gol attı. Bir de asist yaparak Roma'nın suikastçısı oldu."
Star.com.tr