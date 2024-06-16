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Spor

Romanya ile Ukrayna karşılaşacak

EURO 2024'te E Grubu ilk maçında Romanya ile Ukrayna karşı karşıya gelecek. İşte iki takımın muhtemel 11'leri...

AA16 Haziran 2024 Pazar 09:29 - Güncelleme:
Romanya ile Ukrayna karşılaşacak
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu ilk maçında yarın Romanya ile Ukrayna karşılaşacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada E Grubu'nda yer alan iki takım, ilk maçlarına çıkacak. 66 bin kişi kapasiteli Münih Futbol Arena'da yapılacak maç, TSİ 16.00'da başlayacak.

Müsabakayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Glenn Nyberg yönetecek. Nyberg'in yardımcılıklarını Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Norveçli Espen Eskas olacak.

REKABETTE ROMANYA 1 ADIM ÖNDE

Romanya ile Ukrayna, milli takımlar düzeyinde 7. kez karşılaşacak.

İki takım arasında daha önce yapılan 6 müsabakada Romanya 3, Ukrayna ise 2 kez kazandı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Romanya'nın kaydettiği 14 gole, Ukrayna 10 golle karşılık verdi.

UKRAYNA, ULUSLAR LİGİ'NDEN GELDİ

Eski futbolcusu Sergiy Rebrov'un çalıştırdığı Ukrayna, İngiltere, İtalya, Kuzey Makedonya ve Malta ile yarıştığı elemeleri geçemedi.

Zorlu C Grubu'nda çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Ukrayna, İngiltere ve İtalya'nın ardından üçüncü oldu. Turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanamayan Ukrayna, 2022-23 UEFA Uluslar Ligi'ndeki sıralamasına göre EURO 2024 için play-off oynama hakkı kazandı.

Play-off yarı finalinde Bosna Hersek'i 2-1 yenen Doğu Avrupa temsilcisi, finalde de İzlanda'yı aynı skorla geçerek Almanya bileti aldı.

ROMANYA ELEMELERDEN NAMAĞLUP LİDER OLARAK GELDİ

Edward Iordanescu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya, elemelerde İsviçre, İsrail, Belarus, Kosova ve Andorra ile mücadele etti.

I Grubu'nda oynadığı 10 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Romanya, hanesine yazdırdığı 22 puanla zirvede yer alarak doğrudan Almanya biletinin sahibi oldu.

ROMANYA'DA TANIDIK 4 OYUNCU

Romanya'nın EURO 2024 aday kadrosunda Türkiye'de forma giyen 4 futbolcu yer alıyor.

Geçen sezon Konyaspor'da görev yapan Alexandru Cicaldau ile Gaziantep FK'de oynayan Florin Nita, Deian Sorescu ve Denis Draguş, turnuvada forma giymeyi bekleyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Takımların yarınki müsabakaya şu 11'ler ile çıkması bekleniyor:

Romanya: Nita, Ratiu, Draguşin, Rus, Bancu, Marius Marin, Razvan Marin, Stanciu, Man, Draguş, Mihaila

Ukrayna: Lunin, Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko, Shaparenko, Stepanenko, Sudakov, Tsygankov, Dovbyk, Mudryk

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