22 Nisan 2020 Çarşamba 21:58 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 21:58

Avrupa'da liglerin ne zaman oynanacağı konusu hala tartışma konusu olurken, gündem bu kez maçların nerede oynanacağı sorusuna yöneldi. Türkiye'de son olarak kalan 8 haftanın Antalya'da oynanma fikri tartışılırken, Romanya Futbol Federasyonu da bu seçeneği göz önünde bulundurdu.

LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Rumen basınında ProSport'un haberine göre, Romanya Futbol Federasyonu kalan maçların nerede oynanacağı konusunda gerçekleşen video konferans toplantısında Antalya fikrini ön planda tuttu. Birçok plan arasında maçların Antalya'da oynanması da güçlü bir seçenek olarak görünüyor.

Romanya'da 15 Mayıs'a kadar olağanüstü halin devam edecek olmasından dolayı takımların kamp için Antalya'ya gitmesi gündemde. Öte yandan Antalya'nın sıcak iklimden dolayı daha güvenli bir bölge olduğu göz önünde bulunduruldu.