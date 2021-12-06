İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2021 Pazartesi / 2 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,753
  • EURO
    15,5539
  • ALTIN
    787.21
  • BIST100
    1927.39
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Romanya'da Alexandru Cicaldau fırtınası! En iyisi seçildi
Spor

Romanya'da Alexandru Cicaldau fırtınası! En iyisi seçildi

Galatasaray'ın yaz aylarında kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau, sergilediği başarılı performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Alexandru Cicaldau, ülkesi Romanya'da kasım ayının en iyi Rumen futbolcusu seçildi. Rumen oyuncu, 3 kategoride de en yüksek oyu alan isim oldu.

6 Aralık 2021 Pazartesi 18:59 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 19:03
ABONE OL

Alexandru Cicaldau, Galatasaray'da sergilediği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ülkesi Romanya'da kasım ayının en iyi Rumen futbolcusu seçilen Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılı formayla 18 maça çıkarken takımına 4 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.

ALEXANDRU CICALDAU, KASIM AYININ EN İYİSİ SEÇİLDİ

Romanya'nın önemli gazetelerinden Gazeta Sportulilor'un yaptığı oylamada Alexandru Cicaldau, 5 aday içinden 3 kategoride de en yüksek oyu alarak kasım ayının en iyi oyuncusu seçildi. Alexandru Cicaldau, Cibrian Deac, Vadim Rata, Iasmin Latovlevici ve Nicolae Stanciu'yu geride bıraktı.

ALEXANDRU CICALDAU, 6.5 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Galatasaray, yaz transfer döneminde Alexandru Cicaldau'yu Romanya Ligi ekiplerinden Universitatea Craiova'dan 6.5 milyon euro'ya kadrosuna katmıştı.

CICALDAU'NUN GALATASARAY PERFORMANSI

Rumen oyuncu Alexandru Cicaldau, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 18 resmi maçta takımına 4 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu. Cicaldau, sarı-kırmızılıların ilk 11'de vazgeçilmezi oldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.