Romanya'da Alexandru Cicaldau fırtınası! En iyisi seçildi

6 Aralık 2021 Pazartesi 18:59 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 19:03

Alexandru Cicaldau, Galatasaray'da sergilediği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ülkesi Romanya'da kasım ayının en iyi Rumen futbolcusu seçilen Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılı formayla 18 maça çıkarken takımına 4 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.

ALEXANDRU CICALDAU, KASIM AYININ EN İYİSİ SEÇİLDİ

Romanya'nın önemli gazetelerinden Gazeta Sportulilor'un yaptığı oylamada Alexandru Cicaldau, 5 aday içinden 3 kategoride de en yüksek oyu alarak kasım ayının en iyi oyuncusu seçildi. Alexandru Cicaldau, Cibrian Deac, Vadim Rata, Iasmin Latovlevici ve Nicolae Stanciu'yu geride bıraktı.

ALEXANDRU CICALDAU, 6.5 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Galatasaray, yaz transfer döneminde Alexandru Cicaldau'yu Romanya Ligi ekiplerinden Universitatea Craiova'dan 6.5 milyon euro'ya kadrosuna katmıştı.

CICALDAU'NUN GALATASARAY PERFORMANSI

Rumen oyuncu Alexandru Cicaldau, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 18 resmi maçta takımına 4 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu. Cicaldau, sarı-kırmızılıların ilk 11'de vazgeçilmezi oldu.