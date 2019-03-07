Roma'yı Alex Telles yıktı!
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında 2-1 mağlup olduğu Roma'yı rövanşta uzatma dakikalarında eski Galatasaraylı Telles'in penaltıdan attığı golle 3-1 mağlup eden Porto, çeyrek finale yükseldi.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Porto ile Roma karşı karşıya geldi.
İlk maçı 2-1 kaybeden Porto, 26. dakikada Tiquinho'nun golüyle takımını öne geçirdi.
Mücadelenin 37. dakikasında Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi ve Roma, Daniele De Rossi ile skoru eşitledi.
Karşılaşmanın 52. dakikasında sahneye Marega çıktı ve skoru 2-1'e getirdi. Golün asistini yapan isim Jesus Corona oldu.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç uzatmalara kaldı. Dakikalar 114'ü gösterdiğinde Cüneyt Çakır, VAR uyarısıyla Porto'nun lehine penaltı çaldı.
Alex Telles, penaltıyı gole çevirdi ve Porto, Roma'yı 3-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan taraf oldu.
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