Roma'yı yak Başakşehir! Muhtemel 11'ler...

STAR

UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda 7 puanla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, 5. hafta maçında Roma’yı konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 20.55’te başlayacak mücadeleyi Romanya’lı hakem Ovidiu Hatega yönetecek ve beIN Sports 2 naklen yayınlacak. Grupta ilk 4 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Turuncu-Lacivertliler, İtalya’da 4-0 yenildiği Roma’yı mağlup etmesi durumunda bir üst tura çıkmayı garantileyecek. Okan Buruk’la Avrupa’daki 7. sınavını verecek olan Başakşehir’in, bugüne kadar Avrupa arenasında çıktığı 24 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgisi bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Visca, İrfan Can, Azubiuke, Crivelli

Roma: Lopez, Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov, Diawara, Veretout, Pellegrini, Cengiz Ünder, Zanilo, Dzeko