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Spor

Romelu Lukaku: Türkiye'ye geleceğim

Belçikalı golcü Romelu Lukaku, sosyal medyada sorulan Türkiye hakkında gelen bir soruya cevap verdi. Lukaku, 'Türkiye'yi seviyorum. Türkiye'deki günlerimizi pek hatırlamasam da bir gün orayı ziyaret edeceğim.' ifadelerini kullandı.

23 Haziran 2021 Çarşamba 19:49 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 19:49
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Belçika Milli Takımı ve Inter'in dünyaca ünlü golcüsü Romelu Lukaku sosyal medya hesabından futbolseverlerin sorularını yanıtladı.

Babası Roger Lukaku'nun Türkiye'de Gençlerbirliği forması giymesi nedeniyle çocukluk yıllarında Türkiye'de bulunan Romelu Lukaku, Türkiye ile ilgili gelen bir soruya da cevap verdi.

"Baban, Türkiye'de futbol oynadı. Türkiye'yi seviyor musun? Türkler olarak seni seviyoruz." sorusuna yanıt veren Romelu Lukaku "Türkiye'yi seviyorum. Türkiye'deki günlerimizi pek hatırlamasam da bir gün orayı ziyaret edeceğim." ifadelerini kullandı.

Belçika Milli Takımı'nda EURO2020'de oynadıüı 3 maçta froma giyen Romelu Lukaku, 3 kez fileleri havalandırdı.

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