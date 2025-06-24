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  • Romelu Lukaku'dan ilginç tavsiye: NBA gibi bir modele geliştirmeliyiz
Spor

Romelu Lukaku'dan ilginç tavsiye: NBA gibi bir modele geliştirmeliyiz

Napoli forması giyen yıldız oyuncu Romelu Lukaku futbolun geleceği hakkında konuştu. NBA'de uygulanan dinlenme-periyot sisteminin futbola da adapte edilmesi gerektiğini dile getirdi.

HABER MERKEZİ24 Haziran 2025 Salı 14:05 - Güncelleme:
Romelu Lukaku'dan ilginç tavsiye: NBA gibi bir modele geliştirmeliyiz
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Napoli forması giyen Belçikalı golcü Romelu Lukaku, futbolun geleceği için radikal bir öneri sundu. Het Laatste Nieuws'a konuşan yıldız oyuncu, NBA'de uygulanan dinlenme-periyot sisteminin futbola da adapte edilmesi gerektiğini savundu.

"Bu sporu NBA gibi bir modele doğru geliştirmeliyiz," diyen Lukaku, futbolcuların da tıpkı NBA oyuncuları gibi aşırı yüklendiğini vurguladı: "Maç başına yaklaşık 15 kilometre koşuyoruz, hem de çok yüksek yoğunlukta. Bu da vücuda ciddi zarar veriyor."

Lukaku, tüm futbolculara sezon sonunda zorunlu bir dinlenme dönemi verilmesi gerektiğini belirterek, "NBA'de olduğu gibi herkese sezondan sonra altı haftalık bir ara tanınmalı. Ardından dört haftalık bir hazırlık süreci gelmeli. Böylece oyuncular hem fiziksel hem de mental olarak toparlanabilir" ifadelerini kullandı.

FIFPRO'nun futbolcuların haklarını temsil ettiğini hatırlatan Lukaku, bu kurumun oyuncularla yeterince doğrudan temas kurmadığını da dile getirdi.

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