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Spor

Romulo'dan transfer iddialarına cevap

Göztepe'de attığı 3 golle Beşiktaş karşısında alınan galibiyetin mimarı olan Romulo geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi3 Nisan 2025 Perşembe 23:19 - Güncelleme:
Romulo'dan transfer iddialarına cevap
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Göztepe, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti ve Türkiye Kupası'ndan yarı finale yükseldi.

Göztepe'de tüm golleri atan Romulo, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK DEĞERLİ BİR GALİBİYETTİ"

Mücadeleyi değerlendiren Romulo, "Gerçekten bugün takıma yardım ettiğim için çok mutluyum. Bizim için çok değerli bir galibiyetti. Final yolunda bir adım attık. Yolumuza devam ediyoruz. Şimdi önümüzde pazartesi oynayacağımız bir maç var. Hazırlıklarımızı sürdüreceğiz." dedi.

"BU KUPAYI ÇOK İSTİYORUZ"

Kupayı kazanmanın Avrupa'da da yollarının açılacağını belirten Brezilyalı,"Bu kupayı gerçekten kazanmak istiyoruz. Bizim için çok önemli. Avrupa yolunu açacak bizim için o yüzden bizim için çok önemli bir hedef." ifadelerini kullandı.

GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

Geleceği ile ilgili de açıklama yapan Romulo, "Şu anda benim tüm dikkatim Göztepe'de, sezon bitince konuşuruz. Benim için hangisi daha iyi, kulüp için hangisi daha iyi konuşuruz. Şu anda tek düşüncem Göztepe'nin başarısı." sözlerini sarf etti.

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