İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2025 Pazar / 1 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1434
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4443.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Romulo'yu aratmıyor! Göztepe'nin yeni yıldızı Janderson
Spor

Romulo'yu aratmıyor! Göztepe'nin yeni yıldızı Janderson

Romulo'nun 25 milyon Euro karşılığında Leipzig'e transferinin ardından Göztepe'ye katılan Janderson, ilk üç maçında 2 gol ve 1 asistle yıldız ismin eksikliğini adeta unutturdu.

IHA24 Ağustos 2025 Pazar 12:16 - Güncelleme:
Romulo'yu aratmıyor! Göztepe'nin yeni yıldızı Janderson
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ilk 3 haftalık performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu süreçte 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, 7 puan toplamayı başardı. Henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Stanimir Stoilov'un öğrencileri, rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde ise gol görmedi.

Sezona hücum hattında önemli bir değişiklikle başlayan İzmir ekibi, Romulo'yu 25 milyon Euro karşılığında Leipzig'e sattı. Bu bölgede oluşan boşluğu doldurmak isteyen Göztepe, yine Brezilyalı olan 26 yaşındaki Janderson'u kadrosuna dahil etti. Forvet oyuncusu, ilk 3 maçta sergilediği etkili performansla Romulo'nun yokluğunu adeta unutturmayı başardı.

FENERBAHÇE'Yİ BOŞ GEÇTİ, DİĞER İKİ MAÇTA 3 GOLE KATKI VERDİ

İlk resmi maçına Çaykur Rizespor deplasmanında çıkan Janderson, sergilediği performansın yanı sıra Bokele'nin attığı golde de asist yaparak hem gole doğrudan katkı verdi hem de taraftarından tam not aldı. İkinci hafta oynanan ve golsüz eşitlikle tamamlanan Fenerbahçe maçında sahneye çıkamayan 26 yaşındaki oyuncu, üçüncü hafta ise adeta boş geçtiği haftanın acısını çıkardı.

2-0 kazanılan Karagümrük karşısında 1 gol, 1 asist üreten Brezilyalı oyuncu, galibiyette büyük rol oynadı. Böylece ilk 3 resmi maçında 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Janderson, sarı-kırmızılılara şimdiden Romulo'nun yokluğunu hissettirmiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Sokak ortasında kurşun yağdırdı: Enişte katili kameralara yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.