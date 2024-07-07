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Spor

Ronald Koeman: Son 5 dakikada şanslıydık

A Milli Takımımızı EURO 2024 çeyrek finalinde mağlup ederek yarı finale ulaşan Hollanda'da teknik direktör Ronald Koeman, maçın ardından konuştu.

7 Temmuz 2024 Pazar 01:30 - Güncelleme:
Ronald Koeman: Son 5 dakikada şanslıydık
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Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, A Milli Takımımıza karşı 2-1 kazandıkları EURO 2024 çeyrek final maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin çok zorlu bir rakip olduğunu söyleyen Koeman, "Türkiye'ye karşı geri dönmek zor. Çok sağlam oynuyorlar, sıkı oynuyorlar. İkinci yarı iyi başladık. Memphis Depay maçın başında da önemli pozisyon bulmuştu. 20-25 dakika sonra Türkiye oyunun kontrolünü aldı, golü attılar ve daha da iyi oynadılar. İkinci yarının ilk 10 dakikasında çok baskılı, etkili, kreatif oynadık. Pozisyonlar bulduk ve 2-1 kazandık." dedi.

Son dakikalarda şanslı olduklarını ifade eden Koeman, "Harika bir performans gösterdi Türk Milli Takımı. Tutkulu oynadılar. Sadece tutku değil, top ayaklarındayken kaliteliler. Savunma sistemiyle oynadılar ama 2-3 kişiyle hücuma çıktıklarında bizi çok zorladılar. 2-2'yi de bulabilirlerdi son 5 dakika içinde. İyi savunma yapmak zorunda kaldık. Son 5 dakikada şanslıydık. Kazanmak güzeldir. Bu da bu maçı bizim için özel kılıyor. Şans olmazsa kazanamazsınız. Son 5 dakika için böyle." ifadelerini kullandı.

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