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Spor

Ronald Koeman'ın yerine Dwight Lodeweges geldi

Hollanda Milli Takımı'nda, Ronald Koeman Barcelona ile anlaşınca teknik direktörlük görevine geçici olarak Dwight Lodeweges getirildi.

AA19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:54 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:54
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Hollanda Milli Takımı'nda Ronald Koeman'dan boşalan teknik direktörlük görevine geçici olarak yardımcısı Dwight Lodeweges getirildi.

Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İspanyol ekibi Barcelona ile anlaşmaya varan Koeman'ın milli takımdaki görevinden ayrıldığı belirtildi.

Görev yaptığı süre boyunca takımın başarısı için elinden geleni yaptığını belirten 57 yaşındaki teknik adam, "Barcelona'nın benim rüya kulübüm olduğunu herkes bilir. Orada teknik direktör olabilmek bana çok özel geliyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Koeman'ın yerine yardımcı antrenör Dwight Lodeweges'in geçici olarak görevi devraldığı kaydedildi.

Şubat 2018'de Hollanda Milli Takımı'nın başına geçen Ronald Koeman, 20 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşamıştı.

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