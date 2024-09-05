Ronaldinho: Messi'nin çok temiz bir kalbi var

Eski Brezilyalı futbolcu Ronaldinho, Lionel Messi'nin kendisine yaptığı büyük jesti anlattı: "Messi, beni hapisten kurtardığında zor durumdaydım, tamamen parasızdım. Minnetimi göstermek için onu ziyaret ettim ve bana imzalı bir Barcelona forması verdi. Formada onun ve diğer bazı oyuncuların imzaları vardı. Bana, 'Bunu satabilirsin. İletişime geçtiğim site[Iconic]bunu senden alacak,' dedi."

Ronaldinho, site ertesi gün aradığında formayı satmayı reddettiğini söyledi: "Bu, arkadaşımın hediyesi ve satmayacağım dedim. Ama büyük bir şok yaşadım, siteyi arayıp satmadığımı söylediğim halde para gönderdiklerini gördüm. Onlara, 'Formayı satmak istemediğimi söylemiştim, neden para gönderdiniz?' diye sordum. Telefonda, 'Messi bize bunu yapmamızı söyledi. Senin formana benzeyen başka bir formayı bize verdi,' dediler."

Ronaldinho, Messi'nin bu davranışı karşısında gözyaşlarına boğulduğunu belirtti: "Gözlerim doldu. Özellikle birçok kişi tarafından ihanete uğradıktan sonra, onun benim için yaptıklarını asla unutmayacağım. Hayat ona hep ödüller verir, çünkü gerçekten çok temiz bir kalbi var."

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