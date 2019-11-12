Ronaldo 2 yıl men cezası ile karşı karşıya

Juventuslu Cristiano Ronaldo'nun Milan maçının 55. dakikasında oyundan alınması ve buna tepki olarak stadı terk etmesi başına büyük işler açmak üzere.

SARRİ'YE KÜFÜR ETTİ

İtalyan basınındaki haberlerde yıldız futbolcunun oyundan çıkarken deneyimli adama küfür ettiğini yazdı. Oyundan çıkıp tünele yöneldiği sırada Portekizli futbolcunun Sarri’ye ‘o… çocuğu’ ifadesini kullandığı savunuldu.

CEZA YOK, ÖZÜR DİLEYECEK

Bu reaksiyonuna karşın oyuncuya bir para cezası verilmeyeceği belirtilirken, başka bir durumdan ötürü ise Cristiano Ronaldo’yu çok ağır bir cezanın beklediği vurgulandı. Yedek kulübesine geri dönmediği için Ronaldo’nun arkadaşlarından özür dilemesinin beklendiği ifade edildi.