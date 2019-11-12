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Ronaldo 2 yıl men cezası ile karşı karşıya

Cristiano Ronaldo'nun Milan maçında oyundan alınmasının ardından teknik direktör Sarri'ye küfür ettiği ve büyük bir men cezasıyla karşı karşıya kalabileceği ortaya çıktı.

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Juventuslu Cristiano Ronaldo'nun Milan maçının 55. dakikasında oyundan alınması ve buna tepki olarak stadı terk etmesi başına büyük işler açmak üzere.
 
SARRİ'YE KÜFÜR ETTİ
 
İtalyan basınındaki haberlerde yıldız futbolcunun oyundan çıkarken deneyimli adama küfür ettiğini yazdı. Oyundan çıkıp tünele yöneldiği sırada Portekizli futbolcunun Sarri’ye ‘o… çocuğu’ ifadesini kullandığı savunuldu.
 
CEZA YOK, ÖZÜR DİLEYECEK
 
Bu reaksiyonuna karşın oyuncuya bir para cezası verilmeyeceği belirtilirken, başka bir durumdan ötürü ise Cristiano Ronaldo’yu çok ağır bir cezanın beklediği vurgulandı. Yedek kulübesine geri dönmediği için Ronaldo’nun arkadaşlarından özür dilemesinin beklendiği ifade edildi.
 
BÜYÜK BİR MEN CEZASI ALABİLİR 
 
Direkt soyunma odasının yolunu tutan yıldız futbolcunun, maçın bitiminden üç dakika önce stadyumu terk ettiği belirtildi. Stadı erken terk etmesinden dolayı anti-doping kurallarını ihlal ettiğine yönelik endişeler bulunduğu, bu durumda futboldan iki yıl men cezası alabileceği aktarıldı. 

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