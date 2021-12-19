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Spor

Ronaldo eski takımını 62,5 milyon avroya satın aldı

Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo, futbol kariyerinin ilk yıllarında formasını giydiği ülkesinin Cruzeiro takımını satın aldı.

AA19 Aralık 2021 Pazar 17:12 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 17:12
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Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Sergio Santos Rodrigues ile varılan anlaşmanın ardından Ronaldo'nun, kulübün hisselerinin büyük bir kısmını aldığı belirtildi.

İspanya temsilcisi Real Valladolid'in hisselerinin yüzde 51'inin de sahibi Ronaldo ise basın toplantısında yaptığı konuşmada, iki yıl önce ikinci lige düşen Cruzeiro'yu eski ihtişamına kavuşturmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Ronaldo, Cruzeiro hisselerinin yüzde 90'ı için 62,5 milyon avro ödedi.

Ronaldo, 1993-1994 sezonları arasında formasını giydiği Cruzeiro'da gösterdiği üstün performansın ardından Avrupa takımlarının dikkatini çekmiş ve 1994'te Hollanda temsilcisi PSV'ye transfer olmuştu.

  • Cruzeiro
  • Ronaldo
  • Sergio Santos Rodrigues

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