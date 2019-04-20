10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8122
  • 6,5534
  • 238.344
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ronaldo İtalya'da kalacak mı? Açıklama...

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) üst üste 8. kez şampiyonluğa ulaşan Juventus'ta forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, gelecek sezon takımında kalacağını söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Takımının konuk ettiği Fiorentina'yı 2-1 yenerek zirveyi garantilediği Serie A'nın 33. hafta maçının ardından basına açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki yıldız, "Gerçekten çok mutluyum. İtalya'daki ilk sezonumda şampiyonluk yaşadım." dedi.

İyi bir sezon geçirdiklerini belirten Ronaldo, "Juventus için büyük bir sezon oldu. Süper Kupa'yı da kazandık. Ama Şampiyonlar Ligi iyi gitmedi. Onu da seneye kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun "Seneye yüzde 100 Juventus'ta kalacak mısın?" sorusuna ise Cristiano Ronaldo, "Yüzde 1000 kalacağım." cevabını verdi.

Portekizli yıldız futbolcu, İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga'nın ardından Serie A'da da şampiyonluk sevinci yaşayan ilk futbolcu olarak tarihe geçmişti.

İşte Türkiye´nin tank avcısı Kaplan

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Washington'da Sultan 2. Abdülhamid sergisi

Washington'da Sultan 2. Abdülhamid sergisi

Polis özel harekat aracı dereye yuvarlandı

Polis özel harekat aracı dereye yuvarlandı

Yenilenebilir enerji desteğinde '10 yıl' kriteri

Yenilenebilir enerji desteğinde '10 yıl' kriteri

AK Parti'de önemli toplantı

AK Parti'de önemli toplantı

CHP'li Ağbaba'nın İBB iftirasına Selçuk Bayraktar'dan sert yanıt

CHP'li Ağbaba'nın İBB iftirasına Selçuk Bayraktar'dan sert yanıt

Yerli otomobil yıl sonuna hazır

Yerli otomobil yıl sonuna hazır

9 günlük bayram tatili için önemli uyarı

9 günlük bayram tatili için önemli uyarı

Ardahan'da ele geçirildi: 60 bin 500 paket

Ardahan'da ele geçirildi: 60 bin 500 paket
 

POPÜLER HABERLER

Bahçeli´den İmamoğlu´na çok sert sözler: Küresel kullanıma mesaj gönderiyor

Bahçeli´den İmamoğlu´na çok sert sözler: Küresel kullanıma mesaj gönderiyor

Game of Thrones'un rekor geliriyle neler alınabilir?

Game of Thrones'un rekor geliriyle neler alınabilir?

Organ naklinde tarihi buluş!

Organ naklinde tarihi buluş!

Üst düzey yetkili: ABD, Türkiye'yi F-35 programından çıkarırsa...

Üst düzey yetkili: ABD, Türkiye'yi F-35 programından çıkarırsa...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA