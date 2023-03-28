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Spor

Ronaldo Nazario ve Kaka, Carlo Ancelotti'yi Brezilya'nın patronu olarak görmek istiyor

Brezilya Milli Takımı'nda Tite'nin kovulmasından bu yana teknik direktör arayışları sürüyor. En önemli adaylardan biri olan Carlo Ancelotti'yi ise eski oyuncuları Ronaldo Nazario ve Kaka ikna etmeye çalışıyor.

The Athletic28 Mart 2023 Salı 16:41 - Güncelleme:
Ronaldo Nazario ve Kaka, Carlo Ancelotti'yi Brezilya'nın patronu olarak görmek istiyor
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Real Madrid'in eski futbolcuları Ronaldo Nazario ve Kaka, Brezilya Milli Takımı'nın Carlo Ancelotti planında kilit rol oynuyor.

Efsane ikili eski hocalarının ülkelerinin milli takımının başında görmek istiyor.

Dünya Kupası'nda ki hüsran ile birlikte görevinden kovulan Tite'den bu yana teknik direktörsüz olan Brezilya Milli Takımıi İtalyan menajeri takımın başında görmek istiyor. Ronaldo Nazario ve Kaka ise iki taraf arasındaki bağlantıyı kuruyor.

İtalyan menajer Carlo Ancelotti'nin ise Brezilya Milli Takımı patronluğuna sıcak baktığı fakat Real Madrid'in talebinin kararında etkili olacağı öğrenildi.

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