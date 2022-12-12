Ronaldo Nazario'dan teknik direktör açıklaması! Benim adayım...

2022 Dünya Kupası'nda turnuvaya çeyrek finalde veda eden Brezilya'da teknik direktör Tite, görevinden ayrıldı.

Bunun üzerine yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Brezilya Futbol Federasyonu, birçok isim için çalışma yapıyor.

Fenerbahçe teknik direktörü adaylar arasında

Brezilya Futbol Federasyonu'nun Tite'nin görevi bırakması sonrası iki teknik direktörün temsilcileriyle görüştüğü, bunlardan birinin Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus olduğu öne sürüldü.

Brezilya'nın Jorge Jesus'u sezon bitmeden göreve getirmeyi istemesi halinde tazminat ödemek zorunda olacağı ve bunun da düşündürdüğünün altı çizildi.

Ronaldo: Hepsine saygı duyuyorum

Brezilyalı efsane Ronaldo açıklamasında; "Evet, Guardiola'ya bir ilgi vardı ve ekibiyle de görüşüldü. Ancak o Manchester City ile sözleşmesini uzatmayı tercih etti. Ben de herkes gibi yeni teknik direktörü merak ediyorum. Çok önemli bir karar olacak. Felsefesi olan birinin gelmesi çok önemli. Bence çok büyük bir ismi getirecekler." dedi.

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus başta olmak üzere Cesar Sampaoli, Dorival Junior, Mano Menezes, Rogerio Ceni ve Abel Ferreira gibi isimlerin takımın başına gelme ihtimaline ilişkin konuşan efsane forvet; "Bu isimlerin hepsine saygı duyuyorum, uluslararası isimler. Fakat benim adayımı soracak olursanız o, Fernando Diniz. Çok iyi futbol oynatan, şov izleten bir teknik direktör. Bence Diniz harika bir teknik direktör." ifadelerini kullandı.