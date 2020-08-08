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Spor

Ronaldo rekor kırdı, Juventus elendi

İtalya şampiyonu Juventus Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Lyon ile rövanş maçına çıktı. Ronaldo'nun Juventus tarihinde rekor kırdığı maçta 2-1'lik galibiyet turu geçmeye yetmedi. Lyon çeyrek finalde Manchester City'nin rakibi oldu.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 00:55 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 00:56
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Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda İtalyan ekibi Juventus ile Fransız temsilcisi Lyon karşı karşıya geldi. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Lyon, Juventus'a deplasmanda 2-1 mağlup olmasına rağmen tur atladı.

RONALDO REKOR KIRDI

Juventus'un Portekizli dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, attığı iki golün ardından, İtalyan ekibinin tarihinde bir sezonda 37 gole ulaşan ilk futbolcu oldu.

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tarihinde 3 farklı kulüp ile 10+ gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

Ayrıca Cristiano Ronaldo (130), Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'le gol sayılarını eşitledi. Şampiyonlar Ligi'nde sadece 22 takım Portekizli yıldızdan daha fazla gol atabildi.

LYON İLE MANCHESTER CITY EŞLEŞTİ

Lyon ile Manchester City, 15 Ağustos'ta Lizbon'da karşılaşacak. Tek maç olarak oynanacak eşleşmede kazanan taraf yarı finale yükselecek.

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