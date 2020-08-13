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Spor

Ronaldo ve Barcelona iddialarına cevap geldi

Juventus'dan ayrılacağı konuşulan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yakın çevresinden Barcelona'ya transfer olacağı yönündeki haberlere cevap verdi. Yakın çevresinin iddiasına göre, Barcelona haberlerinin hiçbir doğruluğu bulunmuyor.

13 Ağustos 2020 Perşembe 18:51 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 18:51
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Cristiano Ronaldo ile ilgili çıkan flaş Barcelona iddiasına yakın çevresinden yalanlama geldi. Juventus'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun Torino'dan ayrılabileceği konuşuluyor. 

Juventus'a Şampiyonlar Ligi kazanmak için gelen Ronaldo'nun, 2 sezonda da kupaya ulaşamaması sonrası takımdan ayrılmak istediği konuşuluyor.

Juventus'un ise, 35 yaşındaki süper yıldızın maaşının yüksek olması nedeniyle bu ayrılığa onay verebileceği konuşuluyor.

BARCELONA İDDİASINA YANIT

Tüm ayrılık iddialarına rağmen Portekizli yıldızın ailesi Torino'da olmaktan mutlular. Yakın çevresinin iddiasına göre, Barcelona haberlerinin ise hiçbir doğruluğu bulunmuyor.

Ronaldo, geçtiğimiz sezon 46 maçta 37 gol kaydetti ve Juventus'la yeniden lig şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

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