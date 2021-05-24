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  • Ronaldo ve Burak Yılmaz itirafı! Merih Demiral'dan EURO 2020 mesajı
Spor

Ronaldo ve Burak Yılmaz itirafı! Merih Demiral'dan EURO 2020 mesajı

İtalya Serie A'da Juventus forması giyen milli stoper Merih Demiral A Milli Takım kampına katılmak üzere Türkiye'ye geldi. EURO 2020 hakkında konuşan Merih, 'Kendimi geliştiriyorum. İnşallah EURO2020 hepimiz için iyi olur.' dedi. Öte yandan Merih, 'İtalya, en özel maçımız. Burak Yılmaz ağabeyden bahsediyorlar. Ben de Burak ağabeyin gollerini gösteriyorum.' diye konuştu.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 23:58 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 00:19
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A Milli Takım'ın önemli defans oyuncularından Merih Demiral, kampa katılmadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geride kalan sezon ve EURO 2020 hakkında konuşan Merih Demiral "Çok yorucu bir sezon oldu. Hem kupayla bitirdik hem de son maçta Şampiyonlar Ligi'ne katıldık. Şimdi milli takıma geldik, inşallah kamp sürecini güzel geçirip Avrupa Şampiyonası'nda ilerleyeceğiz. Kendimi geliştiriyorum. İnşallah EURO2020 hepimiz için iyi olur." dedi.

Kendi gelişimi hakkında konuşan Merih Demiral "Juventus'ta oynamak benim gelişimime çok büyük katkı sağlıyor. Cristiano Ronaldo ve Paulo Dybala'ya oynamak büyük bir tecrübe. Giorgio Chiellini ve Leonardo Bonucci antrenmanlardan sonra benimle özel olarak ilgileniyor." diye konuştu.

Açıklamalarına devam eden Merih Demiral "Bonucci, Chiellini olsun. Aramızda espriler yapıyoruz. Onlar benim bu anı, turnuvayı beklediğimi biliyor. İtalya, en özel maçımız. Burak Yılmaz ağabeyden bahsediyorlar. Ben de Burak ağabeyin gollerini gösteriyorum. Onlar da çekiniyor bizden biraz." ifadelerini kullandı.

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