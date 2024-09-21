Ronaldo ve Talisca attı! Al-Nassr 3-0 kazandı

Suudi Arabistan Ligi 4. hafta maçında Al-Nassr, deplasmanda Al-Ettifaq ile karşılaştı. Al-Ettifaq Stadyumu'nda oynanan maçı Al-Nassr 3-0 kazandı.

Stefano Pioli'nin takımına galibiyeti getiren golleri 33. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo, 56. dakikada Salem Al Najdi, 70. dakikada Anderson Talisca kaydetti.

Geçtiğimiz günlerde takımın başına getirilen Pioli, Al-Nassr kariyerine galibiyetle başladı.

Ronaldo, rakip fileleri havalandırmasıyla birlikte kariyerindeki 902. golü kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Al-Nassr, puanını 8 yaptı. El-Ettifaq ise 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Al-Nassr, Al-Wehda ile oynayacak. El-Ettifaq ise Al-Taawon ile karşılaşacak.