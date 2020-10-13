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Spor

Ronaldo'da koronavirüs çıktı

Portekiz Futbol Federasyonu, yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

13 Ekim 2020 Salı 17:36 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 17:36
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Portekiz Futbol Federasyonu (FPF), Cristiano Ronaldo'nun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Portekiz Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın İsveç ile oynayacağı müsabaka öncesinde büyük bir şok yaşadı. İsveç maçı öncesinde tüm takıma yapılan Covid-19 PCR testi sonucunda Juventus forması giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'da pozitif bulgulara rastlandığı kaydedildi. Portekiz Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı kamptan ayrıldığı ve izolasyona alındığı belirtildi. Ronaldo'da herhangi bir semptomun görülmediği de açıklamada yer aldı.

Öte yandan Portekiz Milli Takımı'na uygulanan Covid-19 PCR testinde Ronaldo haricinde pozitif bir vakaya rastlanmadı.

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'nın kampında, 18 saat önce sosya medya hesabından paylaştığı fotoğraf ise akıllara soru işaretlerini getirdi. Ronaldo'nun test sonucu açıklanmadan önce takım arkadaşlarıyla çekildiği bu fotoğrafta, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görülüyor.

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