Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Suudi Arabistan kulübü Al Nassr, şimdi de bonservisi Paris Saint Germain'de bulunan ve Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'nin peşine düştü.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Türkiye'den ayrılma ihtimali olan Arjantinli golcü için Al Nassr temaslara başladı.
Bir başka iddia ise Icardi'yi, ülkesinin takımlarından Newell's Old Boys'un da istediği yönünde. Ancak Al Nassr'ın teklifinin daha ciddi ve cazip olduğu belirtiliyor.
Suudi kulübünün Ronaldo'dan sonra Icardi'yi de kadrosuna katarak bir transfer bombası daha patlatıp patlatmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.
Galatasaray formasıyla 6 resmi maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu 4 gol atarken, 3 kez de asist yaptı.
Star Gazetesi