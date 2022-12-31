Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Suudi Arabistan kulübü Al Nassr, şimdi de bonservisi Paris Saint Germain'de bulunan ve Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'nin peşine düştü.

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AL NASSR, ICARDI'Yİ DE İSTİYOR

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Türkiye'den ayrılma ihtimali olan Arjantinli golcü için Al Nassr temaslara başladı.

BİR TEKLİF DE ARJANTİN'DEN

Bir başka iddia ise Icardi'yi, ülkesinin takımlarından Newell's Old Boys'un da istediği yönünde. Ancak Al Nassr'ın teklifinin daha ciddi ve cazip olduğu belirtiliyor.

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RONALDO'DAN SONRA ICARDI BOMBASI!

Suudi kulübünün Ronaldo'dan sonra Icardi'yi de kadrosuna katarak bir transfer bombası daha patlatıp patlatmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

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6 MAÇTA 4 GOL, 3 ASİST

Galatasaray formasıyla 6 resmi maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu 4 gol atarken, 3 kez de asist yaptı.

Star Gazetesi