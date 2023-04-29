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Spor

Ronaldolu Al-Nassr iki maç sonra yeniden 3 puan ile tanıştı

Suudi Arabistan Ligi'nin 25. haftasında sahasında Al-Raed'i ağırlayan Al-Nassr rakibini 4-0'lık skorla mağlup ederek sahadan 3 puan ile ayrıldı.

29 Nisan 2023 Cumartesi 01:06 - Güncelleme:
Ronaldolu Al-Nassr iki maç sonra yeniden 3 puan ile tanıştı
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Suudi Arabistan Ligi'nin 25. haftasında Al Nassr, sahasında Al-Raed'i konuk etti.

MRSOOL Park'da oynanan maçı Al Nassr 4-0 kazandı ve zirve takibini sürdürdü.

4. dakikada Cristiano Ronaldo gol perdesini açarken 55'te Ghareeb, 90'da Maran ve 90+5'de Al Sulaiheem galibiyeti getiren isimler oldu.

Bu sonuçla Al-Nassr 2 maçlık aradan sonra galibiyet elde ederek 56 puana yükseldi ve lider Al Ittihad'ın 3 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu.

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr bu sezon çıktığı 25 resmi maçta 17 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak toplam 56 puan ile ligde 2. sırada yer alıyor. Lider Ittihad FC ile 3 puan farkı bulunuyor.

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