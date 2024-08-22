İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2024 Perşembe / 17 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9141
  • EURO
    37,8277
  • ALTIN
    2708.21
  • BIST100
    9921.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Ronaldo'nun golü Al Nassr'a yetmedi

Suudi Arabistan Pro Ligi ilk hata maçında Al Nassr, evinde Al Raed ile 1-1 berabere kaldı.

22 Ağustos 2024 Perşembe 23:28 - Güncelleme:
Ronaldo'nun golü Al Nassr'a yetmedi
ABONE OL

Suudi Arabistan Pro Ligi ilk hata maçında Luis Castro'nun ekibi Al Nassr, evinde Odair Hellman'ın yönetimindeki Al Raed ile 1-1 berabere kaldı.

Al Awal Park'ta oynanan mücadelede Al Nassr'ın golünü 34. dakikada Cristiano Ronaldo kaydederken, Al Raed'in golünü 49. dakikada penaltıdan Mohamed Fouzair kaydetti.

Bu sonuçla birlikte iki takım da sezona birer puanla başlamış oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Al Nassr deplasmanda Al Fayha'ya konuk olurken, Al Raed sahasında Al-Qadsiah ile karşılaşacak.

  • Suudi Arabistan Pro Ligi
  • Al Nassr
  • Al Raed

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.