Ronaldo'nun güvenlik görevlilerini yatıştırması takdir topladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün merakla beklenen maçında Juventus, Old Trafford'da Manchester United'ın konuğu oldu. Juventus, 17. dakikada Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'nın attığı golle karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve puanını 9'a yükseltti. Ronaldo yıllar sonra çıktığı Old Trafford'da gol atmayı başaramasa da bir kez daha gönüllere girmeyi başardı. Maçın ilk yarısında sahaya giren bir taraftar güvenlik görevlileri tarafından durduruldu. Portekizli yıldız güvenlik görevlilerine sakin olmalarını söyleyip taraftarın elini sıktı. Ronaldo ayrıca maçın bitiş düdüğünün çalmasının ardından Manchester United taraftarlarını selamlayarak soyunma odasının yolunu tuttu.

Öte yandan Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United, son 13 iç saha maçında 4. mağlubiyetini aldı.