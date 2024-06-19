Avrupa Şampiyonası F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek müthiş bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımımız'da Arda Güler yine rekorlarla tarihe geçti. Avrupa Şampiyonaları tarihinde gol atan en genç futbolcumuz olan Arda, ilk maçında gol atan en genç futbolcu rekorunu da Cristiano Ronaldo'nun elinden aldı. 26 metreden kaleciyi avlayan Arda, EURO 2024'ün en uzun mesafe golünü kaydetti ve stattaki ses seviyesi 118.6 dB olarak ölçüldü.

GURURUN KARŞILIĞI

118 km/h'lik füzeyle maçın oyuncusu ödülünü alan Arda, karşılaşmanın ardından şunları söyledi: "Henüz hayal ettiklerim gerçeğe dönüşmedi, sadece birkaçı. Çok güzel gol oldu. Hislerimi anlatmak çok kolay değil. Atmosfer inanılmazdı. Halkımızı mutlu ettiğimiz için mutluyuz. Daha yapacak çok iş var. Gol olacağını vururken hissettim. Maçtan önce de gol atabileceğimi hissetmiştim. Bu sevginin ve gururun karşılığında mutlu etmek için çok çalışıyorum. Kişisel başarılarla ilgilenmiyorum."