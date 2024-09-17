Ronaldo'nun takımından beklenmedik Stefano Pioli hamlesi

Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr'da, teknik direktör değişikliği gündemde.

Calcio Mercato'nun haberine göre; Asya Şampiyonlar Ligi'ne Irak'ın Al Shorta takımıyla berabere kalarak başlayan, Suudi Pro Ligi'nde ise 3 maçta 5 puan toplayabilen Al Nassr'da, Stefano Pioli'nin adı gündeme geldi.

Haberde, Pioli'nin Suudi kulübüyle ileri düzeyde görüşmelerde bulunduğu ve Luis Castro'nun yerine teknik direktörlük görevine getirilmesinin düşünüldüğü belirtildi.

Geçtiğimiz mayıs ayında Milan ile yollarını ayırdığından bu yana boşta olan İtalyan teknik adama, sezon başına 6-7 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif edildiği ifade edildi.