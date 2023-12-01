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Spor

Ronny Deila: Beşiktaş'ın 1 puan alması sürpriz oldu

Beşiktaş'ı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mağlup eden Clup Brugge Teknik Direktörü Ronny Deila, ekibinin aldığı galibiyeti değerlendirdi. Öte yandan tecrübeli teknik adam, siyah beyazlıların 1 puanda kalmasının sürpriz olduğunu söyledi.

IHA1 Aralık 2023 Cuma 00:31 - Güncelleme:
Ronny Deila: Beşiktaş'ın 1 puan alması sürpriz oldu
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Club Brugge Teknik Direktörü Ronny Deila, Beşiktaş'ı grubun favorilerinden biri olarak gördüğünü ve siyah-beyazlıların 1 puanda kalmasının sürpriz olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu beşinci maçında Club Brugge, deplasmanda Beşiktaş'ı 5-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Club Brugge Teknik Direktörü Ronny Deila, "Performansımızdan dolayı çok mutluyum. İyi başladık. İlk 10-15 dakikada 2-0 yaptık. Sonra biraz düştük ama ikinci yarı başında hızlı başladık. Beşiktaş'a şans vermedik, güzel bir galibiyet oldu bizim için. Tadını çıkarmalıyız" cümlelerine yer verdi.

"BEŞİKTAŞ GRUBUN FAVORİLERİNDEN BİRİYDİ"

Kuralar ilk çekildiğinde Beşiktaş'ı grubun favorilerinden biri olarak gördüğünü belirten Deila, "1 puan almaları sürpriz oldu. Beni de şaşırttı. İlk maç iyi oynadık, skoru değerlendirmedik. Bugün hak ettiğimiz maçı kazandık. İki maça baktığımızda sonuçtan memnunum" ifadelerini kullandı.

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