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Spor

Rosier teklifi reddetti

Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona eren Valentin Rosier'nin Dinamo Moskova'dan gelen 6,5 milyon euroluk transfer teklifini reddettiği öğrenildi.

20 Mayıs 2021 Perşembe 14:47 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 14:47
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Beşiktaş'ın Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları ile noktaladığı sezonda en önemli pay sahiplerinden Valentin Rosier'ye sürpriz bir transfer teklifi geldi. Beşiktaş ile olan kiralık sözleşmesi sona eren ve bonservisi Portekiz şampiyonu Sporting'de bulunan Rosier için Rus ekibi Dinamo Moskova, resmi bir teklifte bulundu.

SIC Noticias'ın haberine göre; Dinamo Moskova, Sporting'e 6.5 milyon euroluk bir teklif sundu.

RUSYA'YA GİTMEK İSTEMİYOR

Rosier'nin Dinamo Moskova'nın yaptığı teklifi kabul etmediği aktarılmakta. Daha önce Beşiktaş'ta kalmaya sıcak baktığını ifade eden Fransız sol bek, Rus ekibinin formasını giymek istemiyor.

İŞTE BONSERVİS BEDELİ

Rosier, Dinamo Moskova'nın teklifine sıcak bakmazken Portekiz ekibi de 6.5 milyon euroluk teklife rağmen 7 milyon euroluk bir bonservis talep ediyor. Şimdi tatile çıkan Rosier'nin durumunun netleşmesi adına Sporting ile bir görüşme gerçekleştirmeyi beklediği ifade edilmekte.

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