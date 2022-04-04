Rosier'den Beşiktaş'ı karıştıran paylaşım! Hemen sildi ama...

Süper Lig 31. haftasında Lider Trabzonspor kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Bol pozisyonların olduğu ve penaltının kaçtığı karşılaşmada kazanan taraf olmadı. 1-1 biten maçtan hemen sonra Siyah-Beyazlıların oyuncusu Valentin Rosier açıklamalarda bulundu. Yıldız ismin maç sonunda yaptığı Vincent Aboubakar göndermesi ise çok konuşuldu
Karşılaşmada dakikalar 67'yi gösterdiğinde Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, rakip ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Zorbay Küçük tereddüt etmeden penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Michy Batshuayi, 69. dakikada topu direğe nişanladı.
Fransız futbolcu, Instagram hesabının hikaye bölümünden geçen sezonki takım arkadaşı Vincent Aboubakar'ın fotoğrafını paylaştı. Rosier'in bu hareketi, karşılaşmada penaltı kaçıran Batshuayi'ye bir gönderme olarak yorumlandı.
Beşiktaşlı futbolcu bir süre sonra paylaşımı kaldırdı. Rosier'in bu hareketi siyah-beyazlı camiada çok konuşuldu