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  • Rosier'den Beşiktaş'ı karıştıran paylaşım! Hemen sildi ama...
Spor

Rosier'den Beşiktaş'ı karıştıran paylaşım! Hemen sildi ama...

Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta maç sonunda Valentin Rosier'in Michy Batshuayi göndermeli paylaşımı gündem oldu. Rosier'in paylaşımını kısa süre içinde sildi.

4 Nisan 2022 Pazartesi 13:13 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 13:14
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Süper Lig 31. haftasında Lider Trabzonspor kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Bol pozisyonların olduğu ve penaltının kaçtığı karşılaşmada kazanan taraf olmadı. 1-1 biten maçtan hemen sonra Siyah-Beyazlıların oyuncusu Valentin Rosier açıklamalarda bulundu. Yıldız ismin maç sonunda yaptığı Vincent Aboubakar göndermesi ise çok konuşuldu

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BATSHUAYI PENALTIYI KAÇIRDI

Karşılaşmada dakikalar 67'yi gösterdiğinde Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, rakip ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Zorbay Küçük tereddüt etmeden penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Michy Batshuayi, 69. dakikada topu direğe nişanladı.

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ROSIER'DEN ABOUBAKAR PAYLAŞIMI

Fransız futbolcu, Instagram hesabının hikaye bölümünden geçen sezonki takım arkadaşı Vincent Aboubakar'ın fotoğrafını paylaştı. Rosier'in bu hareketi, karşılaşmada penaltı kaçıran Batshuayi'ye bir gönderme olarak yorumlandı.

PAYLAŞIMI SİLDİ

Beşiktaşlı futbolcu bir süre sonra paylaşımı kaldırdı. Rosier'in bu hareketi siyah-beyazlı camiada çok konuşuldu

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