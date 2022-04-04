Rosier'den Beşiktaş'ı karıştıran paylaşım! Hemen sildi ama...

Süper Lig 31. haftasında Lider Trabzonspor kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Bol pozisyonların olduğu ve penaltının kaçtığı karşılaşmada kazanan taraf olmadı. 1-1 biten maçtan hemen sonra Siyah-Beyazlıların oyuncusu Valentin Rosier açıklamalarda bulundu. Yıldız ismin maç sonunda yaptığı Vincent Aboubakar göndermesi ise çok konuşuldu

Rıdvan Dilmen'den sürpriz çıkış! "Batshuayi Fenerbahçe'ye gelsin"

BATSHUAYI PENALTIYI KAÇIRDI

Karşılaşmada dakikalar 67'yi gösterdiğinde Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, rakip ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Zorbay Küçük tereddüt etmeden penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Michy Batshuayi, 69. dakikada topu direğe nişanladı.

MHK Başkanı küplere bindi! Derbinin hakeminden skandal hata

ROSIER'DEN ABOUBAKAR PAYLAŞIMI

Fransız futbolcu, Instagram hesabının hikaye bölümünden geçen sezonki takım arkadaşı Vincent Aboubakar'ın fotoğrafını paylaştı. Rosier'in bu hareketi, karşılaşmada penaltı kaçıran Batshuayi'ye bir gönderme olarak yorumlandı.

PAYLAŞIMI SİLDİ

Beşiktaşlı futbolcu bir süre sonra paylaşımı kaldırdı. Rosier'in bu hareketi siyah-beyazlı camiada çok konuşuldu