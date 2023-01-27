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Spor

Rosier'e Çizme'den kanca! Harekete geçtiler...

Serie A ekiplerinden Monza, siyah beyazlıların Fransız sağ bek oyuncusu Valentin Rosier'i transfer etmek istiyor. İşte detaylar...

Sabah27 Ocak 2023 Cuma 14:34 - Güncelleme:
Rosier'e Çizme'den kanca! Harekete geçtiler...
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Beşiktaş'ta Fransız yıldız Valentin Rosier'in geleceğiyle ilgili olarak sıcak bir gelişme yaşandı.

İtalya Serie A ekibi Monza, daha önce siyah beyazlı ekibe Rosier için yaptığı 2.5 milyon euroluk teklifi arttırmaya karar verdi. Monza, Rosier için yaptığı teklifi 3.5 milyon euroya çıkardı.

Daha önce yapılan 2.5 milyon euroluk teklifi reddeden Siyah-beyazlı ekip, Rosier için gelen yeni teklife henüz yanıt vermedi.

Valentin Rosier bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 1 gol 3 asistlik katkı sağladı.

Siyah beyazlılar, Fransız oyuncuyu Sporting Lizbon'dan kiralamış sonra da satın almıştı.

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