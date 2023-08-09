Ross Barkley, Luton Town'a transfer oldu

İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Luton Town FC, tecrübeli orta saha oyuncusu Ross Barkley'i kadrosuna kattığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig'e tarihinde ilk kez yükselen Luton Town FC, kadrosunu tecrübeli bir isimle güçlendirdi.
Son olarak Nice forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu İngiliz ekibiyle anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Kariyerinden daha önce Everton, Chelsea, Aston Villa ve Sheffield Wednesday formaları giyen Barkley gelecek sezon Luton Town forması giyecek.
Ross Barkley geçen sezon Nice formasıyla 28 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.