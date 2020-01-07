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Spor

Beşiktaş, Polonyalı golcü Lukasz Teodorczyk ve menajeriyle ön görüşme yapacak

Beşiktaş, forvet transferinde çalışmalarına hız verdi. Siyah beyazlı yönetim, Udinese'nin 2018'in Ağustos'unda Anderlecht'ten 3,5 milyon Euro'ya transfer ettiği ancak İtalyan ekibinde beklenen performansı sergileyemeyen Polonyalı oyuncu Lukasz Teodorczyk'u gündemine aldı.

07.01.2020  10:22 - Güncelleme: 07.01.2020  10:22

Beşiktaş'ta golcü adayları listesine bir aday daha eklendi. Yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ'ın İtalya'da görüşeceği isimle ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Udinese'de beklentileri karşılayamayan Lukasz Teodorczyk...

Pedro ve Simone Zaza'dan henüz beklediği cevabı alamayan Beşiktaş'ın Polonyalı oyuncu için menajeri ve kulübüyle bir ön görüşme yapacağı bildirildi.

Dinamo Kiev ve Anderlecht'te forma giyerken Teodorczyk pek çok kez Türk takımlarının gündemine gelmişti.

(Takvim)

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