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Spor

Royal Antwerp, Michael Frey ile kazandı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki rakibi Royal Antwerp, Belçika 1. Ligi'nin 13. haftasında Cercle Brugge'ü Michael Frey'in tek golüyle 1-0 mağlup etti.

AA31 Ekim 2021 Pazar 20:16 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 20:16
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Belçika 1. Futbol Ligi'nin 13. haftasında Royal Antwerp, deplasmanda Cercle Brugge'ü 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Perşembe günü karşılaşacağı Royal Antwerp, ligde kümede kalma mücadelesi veren Cercle Brugge'e konuk oldu.

İlk yarısı golsüz geçen mücadeleyi Royal Antwerp, eski Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey'in 57. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sonuçla Royal Antwerp, ligde 24 puanla üçüncü sıradaki yerini korurken, Cercle Brugge ise 9 puanla 17. sırada kaldı.

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