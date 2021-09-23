Royal Antwerp'te Samatta ve Frey iş birliği

23 Eylül 2021 Perşembe 00:19 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 00:19

Belçika Ligi'ndeki dev maçta Fenrebahçe'nin rakiplerinden Antwerp evinde Genk'i konuk etti. Bosuilstadion'da oynanan mücadeleyi Antwerp 4-2 kazanırken, Mbwana Samatta ve Michael Frey yine skor katkısı yaptı.

Antwerp'e galibiyeti getiren goller, 27. dakikada De Laet, 37. dakikada Verstraete, 41. dakikada Miyoshi ve 69. dakikada Frey'den geldi. Fenerbahçe'nin eski golcüsü Frey'in attığı golde Fenerbahçe'den kiralık olarak Antwerp forması giyen Samatta da asisti yapan isim oldu. 68. dakikada oyuna dahil olan Tanzanyalı golcü, 1 dakika sonra asist yapmayı başardı.

Genk'in 2 golünü ise ikincisi penaltıdan olmak üzere 13. ve 80. dakikalarda Onuachu kaydetti.

Antwerp'te De Laet, 45. ve 85. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Samatta Antwerp'te çıktığı 4 maçta 1 gol ve 1 asiste ulaşırken, Michael Frey ise 8 maçta 9 gol ve 1 asistlik performansıyla harika performansını sürdürdü.