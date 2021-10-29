İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2021 Cuma / 23 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,5346
  • EURO
    11,166
  • ALTIN
    551.449
  • BIST100
    1522.04
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Royal Antwerp'te Samatta'nın golü tur için yetmedi
Spor

Royal Antwerp'te Samatta'nın golü tur için yetmedi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Royal Antwerp, Belçika Kupası'nda Westerlo'ya 2-1 yenilerek turnuvaya son 32 turunda veda etti. Antwerp'in tek golünü eski Fenerbahçeli oyuncu Mbawana Samatta attı.

AA29 Ekim 2021 Cuma 00:19 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 00:19
ABONE OL

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Royal Antwerp, Westerlo'ya 2-1 yenilerek Belçika Kupası'na son 32 turunda veda etti.

Belçika Birinci Futbol Ligi takımlarından Royal Antwerp, son 32 turunda 2. lig ekibi Westerlo'ya konuk oldu.

Keybus ve Foster'ın ilk yarıda kaydettiği gollerle maçı kazanan Westerlo, son 16 turuna yükseldi. Royal Antwerp'in tek golünü ise ikinci yarıda, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'den kiralanan Samatta attı.

Fenerbahçe, 4 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta maçında Royal Antwerp'e konuk olacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.