Ruben Amorim: Beşiktaş taraftarının fantastik bir atmosferi var

18 Ekim 2021 Pazartesi 19:05 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 19:05

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında temsilcimiz Beşiktaş ile mücadele edecek olan Sporting'in teknik direktör Ruben Amorim, maç öncesi konuştu.



Maçı kesinlikle kazanmak istediklerini söyleyen teknik adam, "Kazanma isteğimiz yüksek. Ajax maçından daha iyi oynamalıyız defansif olarak, ofansif olarak da Dortmund maçından iyi olmalıyız. Beşiktaş ile 2 maçımız var, tecrübesizlikten kaynaklanan hataları not aldık. Yarın bu hataları yapmadan iyi bir mücadele vereceğimizi düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk 3 maçı kaybederek gruptan çıkan hiçbir takım yok, yolumuza Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Biz bu maçta elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz" dedi.

Oyun anlayışlarının nasıl olacağı sorulan Amorim, "Topla oynayan taraf olmak isterim ama önemli olan galibiyet. Ajax ve Dortmund maçında rakip topla daha çok oynadı. Beşiktaş şampiyon oldu ve maçları domine etti, yarın da topa çok sahip olmak isteyeceklerdir. Biz son maçlarda defansif olarak kompakt duruyoruz, az gol yiyoruz. Topa sahip olalım isterim ama yarın ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın hızlı başlayacağını belirten Portekizli hoca, "Beşiktaş'ın güçlü başlayacağını düşünüyorum. Taraftarın fantastik bir atmosferi var. Biz hızlı başlayarak golle başlamak istiyoruz. Kaliteli takımız. Uluslararası seviyede olmasa da Benfica ve Porto ile maçlar oynadık, eminim yarım da böyle bir şey için futbolcularım elinden geleni yapacaktır" diye konuştu.

Beşiktaş'ın tehlikeli oyuncuları olduğunu vurgulayan Rubem Amorim, "Beşiktaş'ta Pjanic, Batshuayi, Rosier var. Rosier, Sporting'de evini bulamadı ama burada buldu, bazı oyuncularda olabiliyor. Vida var. Pjanic'e top bırakırsak, Batshuayi'ye alan bırakırsak, Ghezzal'ı yan toplarda bırakırsak zorlanırız. Atmosfer çok iyi ama oyuncularım galibiyet için elinden geleni yapacak" diyerek sözlerini noktaladı.