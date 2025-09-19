Ruben Amorim: Bu sezon çok daha iyi oynuyoruz

Premier League'de ilk dört haftada sadece dört puan toplayabilen Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim, takımının durumunu ve hedeflerini değerlendirdi.

"BASKI DÜNYANIN EN YÜKSEĞİ"

Portekizli teknik adam, Old Trafford'daki görevine dair baskının büyüklüğüne dikkat çekti:

"Manchester United'daki baskı seviyesi muhtemelen dünyanın herhangi bir kulübünden daha yüksek. Biz kazanmak istiyoruz."

"GEÇEN YILDAN DAHA İYİYİZ"

Amorim, takımdaki oyun gelişimine vurgu yaptı:

"Geçen sezon oyunumuza çok eleştirel yaklaşmıştım, ama şimdi çok daha iyi oynuyoruz. Savunmadan hücuma kadar, hatta penaltılarda bile gelişim gösteriyoruz. Daha agresif ve ceza sahasında daha soğukkanlı olmamız gerekiyor, ancak genel olarak geçen yıldan daha iyi durumdayız."

"KAZANMAMIZ ŞART"

United'ın Arsenal ve Manchester City'ye karşı aldığı yenilgilerin altını çizen Amorim, şunları söyledi:

"Kazanmamız gerekiyor. Arsenal ve City'ye kaybettik. Sezonun başında kaybetmek, özellikle geçen sezonun ardından, büyük bir problem."