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Spor

Ruben Amorim geleceği hakkında konuştu!

Erik ten Hag ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük koltuğunu doldurmak için çalışmalarını hızlandıran Manchester United'da Ruben Amorim için girişimler hızlandı. 39 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

31 Ekim 2024 Perşembe 19:25 - Güncelleme:
Ruben Amorim geleceği hakkında konuştu!
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Sporting Teknik Direktörü Ruben Amorim, ligde Estrela ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Manchester United'a gitmesi beklenen Portekizli teknik adam, bu yönde gelen sorunun ardından, "Bu konuda hakkında soru olması çok doğal. Estrela maçından sonra konuşacağız ve her şey açıklığa kavuşacak." dedi.

Sporting'in kendisi için 10 milyon euro'luk talebi olması hakkındaki soruya cevap veren Amorim, "Başkan kulübün haklarını savunuyor. Ben buna karışmıyorum, bunu asla yapmam. Söylediğim gibi, Estrela maçından sonra her şey netleşecek." diye konuştu.

"PEREIRA GÖREVE HAZIR"

Amorim, kendisinin ardından Sporting'te teknik direktör olması beklenen Joao Pereira ile ilgili, "Joao Pereira ile ilgili bu konuda konuşmadım ancak bana sorarsanız bu görev için hazır. Bu sadece Pereira ile ilgili değil. Antrenör kadrosu, B takımında gördüklerim, oyuncuları çağırdığımda fiziksel ve taktiksel olarak gösterdikleri kalite nedeniyle, buna eminim. Quenda bunun kanıtı. Joao Pereira, Quenda ve Filipe Çelikkaya ile çalıştı, büyük kulüplerde oynadı, olgun ve karakterli. Buna hazır, her şeye hazır." dedi.

ESTRELA MAÇI NE ZAMAN?

Sporting, ligde cuma akşamı Estrela ile karşı karşıya gelecek. Ruben Amorim'in takımın başında son maçının Estrela mücadelesi olması bekleniyor.

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