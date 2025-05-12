Ruben Amorim gelecek sezon için konuştu: Daha cesur olmamız gerekiyor

Premier Lig'de tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Manchester United'ın puan kayıpları devam ediyor. Altay Bayındır'ın ilk 11'de başladığı maçta West Ham United'a 2-0 yenilen Manchester United, bu sezon ligde 17. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Manchester ekibi küme düşme hattının iki basamak üstünde yer alırken takıma yönelik eleştiriler devam ediyor. İngiltere'nin en üst liginde 1962-63 sezonundan sonra ilk kez sahasında 9 yenilgi alan Manchester ekibi, evindeki maçlarda 12 kez geriye düşen taraf oldu.

Karşılaşmanın ardından soruları yanıtlayan Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Avrupa Ligi finaline çıkmalarının kendileri adına önemli olmadığını ve sorunun çok daha büyük olduğunu vurguladı.

Amorim, alınan sonuçlardan dolayı utandığını söylerken gelecek sezon mevcut durumun değişmesi gerektiğini belirtti.

Portekizli teknik direktör açıklamasında, "Manchester United olarak bir maçı kaybetmekten korkmuyor ve artık bu korkuyu yaşamıyorsak, bu büyük bir kulübün başına gelebilecek en tehlikeli şeydir. Burada herkesin birçok şeyi ciddi şekilde düşünmesi gerekiyor." dedi.

Amorim sözlerine şöyle devam etti, "Herkes Avrupa Ligi finalini düşünüyor. Final mesele değil. Düşünmemiz gereken daha büyük şeyler var. Kendimden, kulüpteki ve takımdaki kültürden bahsediyorum. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Kulübün tarihinde belirleyici bir an." ifadelerini kullandı.

Yaz transfer döneminde ciddi adımlar atmaları gerektiğini söyleyen Amorim, "Yaz aylarında gerçekten güçlü ve cesur olmamız gerekiyor çünkü önümüzdeki sezon böyle olmayacak. Eğer böyle başlayacaksak, eğer bu duygu hala devam ediyorsa, farklı insanlara alan açmalıyız." dedi.