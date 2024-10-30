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Spor

Ruben Amorim gidecek isimleri şimdiden belirledi

Manchester United ile anlaşan ancak henüz sözleşme imzalamayan Ruben Amorim, yolların ayrılmasını istediği oyuncuları belirledi.

30 Ekim 2024 Çarşamba 22:05 - Güncelleme:
Ruben Amorim gidecek isimleri şimdiden belirledi
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Erik ten Hag ile yollarını ayıran Manchester United ile anlaşma sağlayan ancak henüz sözleşme imzalamayan Ruben Amorim, yolların ayrılmasını istediği oyuncuları belirledi.

Teamtalk'ın haberine gör Portekizli hoca, Anthony, Casemiro, Victor Lindelöf ve Christian Eriksen'i takımda istemiyor.

ANTONY'NİN PERFORMANSI

Brezilyalı kanat oyuncusu Antony, bu sezon Manchester United ile 5 resmi maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

CASEMIRO'NUN PERFORMANSI

Brezilyalı orta saha Casemiro, bu sezon Manchester United forması ile çıktığı 12 resmi maçta 1 gol katkısı yaptı.

LİNDELÖF'ÜN PERFORMANSI

İsveçli stoper Lindelöf, bu sezon Kırmızı Şeytanlar'da 4 resmi maçta forma giydi.

ERİKSEN'İN PERFORMANSI

Danimarkalı orta saha oyuncusu Eriksen ise, bu sezon Manchester United formasını toplam 11 maçta sırtına geçirdi ve 4 gol 3 asistlik katkı sağladı.

MANU'YA İMZA ATMASI BEKLENİYOR

Erik ten Hag ile yolları ayıran Manchester United, Sporting Lizbon'un teknik direktörü Ruben Amorim ile prensip anlaşmasına vardı.

Portekiz ekibi Sporting, Manchester United'ın Ruben Amorim'in serbest kalma maddesini ödemek istediklerini kendilerine bildirdiğini açıkladı.

İngiliz devinin teklifini kabul eden Portekizli teknik adam, resmi prosedürlerin ardından İngiliz ekibinin başına geçecek.

Sporting ile ilk senesinde lig şampiyonluğu yaşayan Amorim, aynı zamanda 2 Lig Kupası ve 1 Portekiz Süper Kupası şampiyonluğu elde etmişti.

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