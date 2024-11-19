İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Kasım 2024 Salı / 18 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5632
  • EURO
    36,5842
  • ALTIN
    2928.59
  • BIST100
    9239.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ruben Amorim göreve hızlı başladı! 7 futbolcunun biletini kesti
Spor

Ruben Amorim göreve hızlı başladı! 7 futbolcunun biletini kesti

Erik ten Hag sonrası Manchester United'ın başına geçen Ruben Amorim görevine hızlı başladı. Eski çalıştırıcı döneminden kalan 7 futbolcuyu kadro düşünmediğini yönetime iletti.

19 Kasım 2024 Salı 15:35 - Güncelleme:
Ruben Amorim göreve hızlı başladı! 7 futbolcunun biletini kesti
ABONE OL

Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim, görevine hızlı başladı.

İngiliz basınından The Mirror'ın haberinde; 39 yaşındaki Ruben Amorim, Manchester United yönetimine ilettiği raporda Erik ten Hag döneminden kalan 7 oyuncuyu kadrosunda düşünmediğini ve yolların ayrılmasını istediği belirtildi.

İŞTE O 7 FUTBOLCU

Habere göre bu Amorim; Antony, Casemiro, Jonny Evans, Tyrell Malacia, Christian Eriksen, Victor Lindelöf ve Harry Maguire ile yolların ayrılabileceğini yönetime iletti.

"FENERBAHÇE İLGİLENİYOR"

Öte yandan haberde Victor Lindelöf'ün Fenerbahçe'nin gündemine geldiği ve İsveçli stoperin yakın zamanda eski teknik direktörü Jose Moutinho ile buluşabileceği kaydedildi.

  • Ruben Amorim
  • MANCHETSER UNİTED
  • Christian Eriksen

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.