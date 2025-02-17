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Spor

Ruben Amorim: İşim çok zor

Ruben Amorim, Manchester United'ın evinde Tottenham yenildiği maç sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ17 Şubat 2025 Pazartesi 12:14 - Güncelleme:
Ruben Amorim: İşim çok zor
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Manchester United Menajeri Ruben Amorim, 1-0'lık Tottenham mağlubiyeti sonrası işinin çok zor olduğunu dile getirdi.

Amorim, maç sonu Sky Sports'a verdiği demeçte, "Çok fazla sorunlarım var. İşim çok zor ama inancımla önümüzdeki hafta da işime devam etmek için buradayım ve yine kazanmaya çalışacağım. Oyuncularıma yardım etmek için buradayım. Durumumu, işimi anlıyorum, işime güveniyorum ve sadece maçlarımı kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

MAÇI TEK DEĞİŞİKLİKLE BİTİRDİ

Amorim, 70 dakikadan uzun süre skorda geride olmasına rağmen, 17 yaşındaki Chido Obi'yi oyuna aldığı uzatma süresinin ilk dakikasına kadar değişiklik yapmadı ve maçı tek oyuncu değişikliği yaparak bitirdi.

LİGDE 15. SIRAYA GERİLEDİ

Amorim, ligde çıktığı 14. maçında 8. mağlubiyetini aldı ve bu sonuçla birlikte Manchester United, ligde 15. sıraya geriledi.

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