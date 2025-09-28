İSTANBUL 21°C / 16°C
  Ruben Amorim: İşimi kaybetmeyi dert etmiyorum
Spor

Ruben Amorim: İşimi kaybetmeyi dert etmiyorum

Premier Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan Manchester United'ın teknik direktörü Ruben Amorim dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

28 Eylül 2025 Pazar 15:52
Ruben Amorim: İşimi kaybetmeyi dert etmiyorum
Manchester United'da yeni sezonda da işler yolunda gitmiyor.

GÖZLER AMORIM'DE

Ruben Amorim'in ekibi, Premier Lig'de oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 7 puan toplayabildi.

Manchester United'ın ligdeki bu performansı sonrası Portekizli teknik direktör Ruben Amorim için çanlar çalmaya başladı.

RUBEN AMORIM'DEN AÇIKLAMA

Portekizli teknik direktör, Brentford karşısında aldıkları 3-1'lik mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada işini kaybetmek konusunda endişeli olmadığını söyledi.

Ruben Amorim, "İşimi dert etmiyorum, ben öyle biri değilim. Bu karar benim değil. Burada olduğum her dakika elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

GELECEK RAKİP

Manchester United, ligde gelecek hafta sahasında Sunderland'i konuk edecek.

Popüler Haberler
