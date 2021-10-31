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Spor

Ruben Amorim: İstanbul'un ortamına cevap vermemiz gerekiyor

Sporting Lizbon'un hocası Ruben Amorim, İstanbul'da gördükleri ortamı bu kez kendi statlarında Beşiktaş'a göstermek istediklerini belirtti.

31 Ekim 2021 Pazar 08:42 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 08:42
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Sporting Lizbon Teknik Direktörü Ruben Amorim, Vitoria karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Amorim maç sonu açıklamasında Beşiktaş ile oynayacakları maça değinerek taraftarlarına maça gelme çağrısı yaptı. Portekizli hoca İstanbul'da gördükleri ortamı yakalamaları gerektiğini belirterek, "Kazanamazsak Şampiyonlar Ligi'nden eleniriz. Her zaman kazanmak ve tüm kulvarlarda olmak istiyoruz. Buna uygun evimiz ve seyircimiz var. İstanbul'un ortamına cevap vermemiz gerekiyor" diye konuştu.

Amorim açıklamasında ligde ezeli rakipleri Benfica'yı geride bıraktıklarını, sonrasında da Porto'dan zirveyi ele geçirerek yollarına devam etmek istediklerini ifade etti.

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