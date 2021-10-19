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Spor

Ruben Amorim: Oyuncuların kalitesiyle maçı kazandık

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup eden Sporting Lizbon'da teknik direktör Ruben Amorim, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

19 Ekim 2021 Salı 23:12 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 23:12
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Sporting Teknik Direktörü Ruben Amorim, Beşiktaş'a 4-1 yenildikleri mücadelenin sonrasında konuştu.

Maçı değerlendiren Amorim, "Zor olacağını biliyorduk. Çok da zor oldu. İlk 15 dakika Beşiktaş çok güçlü başladı. Bize topu vermediler. Coates'in golüyle oyunun dinamiği değişti. Ajax maçında da böyle oldu. Onlar atınca dinamikler değişmişti. Oyun içinde değişebilir. Defansif yönden iyiydik. Dortmund maçında yaptığımız hataları düzelttik. İlk yarının sonunda Teixeira'nın golünün iptal edilmesi önemliydi. İkinci yarıya da iyi başladık ve istediğimiz galibiyeti aldık." dedi.

'Galibiyetin anahtarı'nın ne olduğu sorulan teknik adam, "Beşiktaş bize göre oldukça kaliteli bir takım. Bizim tecrübe eksikliğimiz var. Beşiktaş 3-2'yi bulsa geri dönüş yapabilirdi. 4-1'ten sonra galibiyetten emin oldum." yanıtını verdi.

Korner gollerine çalıştıklarını söyleyen Ruben Amorim, "Oyuncuların kalitesiyle maçı kazandık. 2 golü aynı şekilde attık. Aynı düzen üzerinden bir de penaltı kazandık. Bir şey 1 kere oluyorsa şanstır ama 2 kez oluyorsa iyi çalışmadır. Biz iyi çalıştık ve kazandık." ifadelerini kullandı.

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