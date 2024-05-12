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Spor

Ruben Amorim: Sporting ile sözleşmem devam ediyor ve hiçbir şey değişmedi

Sporting Teknik Direktörü Ruben Amorim, bir kez daha Portekiz ekibinde kalacağını yineledi.

12 Mayıs 2024 Pazar 12:21 - Güncelleme:
Ruben Amorim: Sporting ile sözleşmem devam ediyor ve hiçbir şey değişmedi
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Sporting Teknik Direktörü Ruben Amorim, Estoril karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada bir kez daha takımda kalacağını yineledi.

Portekizli teknik adam, "Sporting ile bir sözleşmem var ve hiçbir şey değişmedi. Yeni bir haber olduğunda söyleyeceğim." ifadelerini kullandı.

39 yaşındaki teknik adamın Sporting ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Ruben Amorim'in adı Liverpool, West Ham United ve Manchester United ile anılmıştı.

  • Sporting
  • teknik direktör
  • Ruben Amorim

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