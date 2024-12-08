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Spor

Ruben Amorim'den 5'te 2

Erik ten Hag'ın ardından Manchester United'ın başına geçen Ruben Amorim ilk 5 maçta 2 galibiyet aldı.

8 Aralık 2024 Pazar 13:46 - Güncelleme:
Ruben Amorim'den 5'te 2
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Manchester United'ın Erik ten Hag'ın ardından takımın başına getirdiği Ruben Amorim, ilk beş maçında henüz farkını koyamadı.

Amorim, İngiliz ekibindeki ilk beş maçında iki galibiyet alabildi. Portekizli ile UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt'i 3-2 mağlup eden Manchester United, Everton'ı ise 4-0'lık farklı skorla geçti.

Manchester United, Premier Lig'de ise Arsenal'e deplasmanda 2-0, sahasında Nottingham Forest'a ise 3-2 yenildi. İngiliz temsilcisi, Amorim'in il maçında ise Ipswich Town ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

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